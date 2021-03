[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데마트 광주월드컵점 직원이 올해 첫 수확한 성주 참외를 선보이고 있다. 성주 참외는 국내 참외 생산의 약 70% 이상을 차지하는 국내 최대의 참외특구 산지로 배수가 잘되는 미사질 토양의 깊은 토심, 많은 일조량 등 천혜의 참외 재배 조건을 갖추고 있다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr