원희룡 지사 “진정한 과거사 청산과 코로나 조기 종식에 총력”

[아시아경제 호남취재본부(제주) 박창원 기자] 원희룡 제주도지사는 2일 코로나19 방역태세 강화에 총력을 다할 것을 주문했다.

원 지사는 이날 오전 영상으로 진행된 ‘3월 소통과 공감의 날’에서 ▲4·3특별법 전부개정안 통과에 따른 후속조치 이행 ▲코로나19 예방 접종의 차질 없는 진행 ▲제주형 사회적 거리두기 2주간 연장에 따른 방역태세 강화 등을 공직자들에게 강조했다.

원 지사는 “지난달 26일 제주 도민의 숙원인 4·3특별법 전부개정안이 통과됐다”며 “이는 4·3유족회와 공직자 여러분, 온 도민의 노력과 국민의 간절한 마음이 이뤄낸 성과”라며 감사의 말을 전했다.

그러면서 “4·3특별법 전부 개정에 따른 조문별 실천 계획을 빈틈없이 마련해 생존 희생자와 유족의 상처를 치유하고, 현실적인 피해 보상이 이뤄지도록 세심하게 살피는 등 후속 조치에 만전을 기해달라”고 요청했다.

이어 “진정한 과거사 청산의 모범 사례를 제주에서 만들 수 있도록 힘써주길 바란다”고 당부했다.

원 지사는 지난달 26일부터 시작된 코로나19 예방 접종과 관련해 “어떠한 상황에서도 예방 접종과 관련된 모든 사안이 빈틈없이 관리되고 정보가 투명하게 공개돼야 도민들이 믿을 수 있다”며 예방 접종 관련 정보의 투명한 공개를 지시했다.

그는 “도민의 신뢰 속에 예방 접종이 신속하고 안전하게 진행되어 집단 면역 체계가 하루라도 빨리 구축되도록 애써주길 바란다”고 했다.

원 지사는 오는 14일까지 연장된 제주형 사회적 거리두기 1.5단계에 대해선 “봄철 야외활동 증가와 개학으로 인해 이동과 접촉이 잦아지는 것을 고려하면 결코 방심해서는 안된다”며 “방역의 최대 적은 방심”이라고 강조했다.

또한 “신규 확진자 발생이 통제되어야 코로나19 예방 접종에 보다 행정력을 집중할 수 있다”면서 “실·국장을 중심으로 소관 분야별로 방역 상황을 꼼꼼하게 챙기고 적극적인 소통을 통해 도민들의 협조를 구해달라”고 당부했다.

원 지사는 “힘든 지역경제와 절박한 도민의 형편을 생각하며 신속한 재정집행에 총력을 다해달라”며 “도민을 위한 생산적 논의 결과를 현장에 신속하게 적용할 것”을 지시했다.

지난달 25일 발생한 서귀포시 유충 의심 신고와 관련해선 “신속한 원인규명 및 철저한 재발방지 대책과 함께 안정적인 수돗물 공급에 차질이 없도록 만전을 기해달라”고 했다.

