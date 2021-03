[아시아경제 이광호 기자]우리은행은 3월 한 달간 임직원이 참여하는 비대면 걸음 기부 사회공헌활동인 '우리 가족 걸음 기부 캠페인'을 실시한다고 2일 밝혔다.

이번 캠페인은 모바일 어플리케이션(앱) 빅워크를 설치 후 우리은행 임직원들의 3월 한 달간 걸음 수를 측정하는 캠페인이다. 임직원 1걸음에 1원씩 적립되며 기부 적립 목표인 1억 걸음 달성 시 1억원을 환경단체에 기부할 계획이다.

또한 임직원의 건강 증진과 자발적인 참여를 독려하기 위해 걷기왕 등 펀택트(FUNTACT) 이벤트도 진행한다.

권광석 우리은행장은 "앞으로도 다양한 사회공헌활동을 펼쳐 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 실천해 나갈 것"이라고 말했다.

