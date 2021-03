“삼겹살데이, 알차게 준비하세요”…이마트·SSG닷컴 할인전

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트와 SSG닷컴은 삼겹살데이를 맞아 대대적인 할인전을 펼친다고 2일 밝혔다.

이마트는 오는 3일부터 7일까지 ‘국내산 삼겹살, 목심’을 행사카드 결제 시 각각 정상가에서 30% 할인된 1358원(100g)에 선보인다. 신세계포인트 회원의 경우 농림축산식품부와 함께하는 ‘농할갑시다’ 추가 20% 할인혜택을 적용 받을 수 있고 최종 할인률은 50%가 된다.

SSG닷컴은 오는 3일부터 10일까지 ‘삼겹살 위크’ 기획전 행사를 실시한다. 국내산 삼겹살과 찌개용 삼겹살 등 총 30여종 상품을 할인 판매하며, 최대 40%까지 저렴한 가격에 구매가 가능하다. 돈육 판매 촉진을 위해 행사 기간 기획전 할인 상품을 3만원 이상 구매한 고객에게는 SSG머니 3000원을 적립해주는 이벤트도 함께 연다.

채소, 와인도 할인판매에도 돌입한다. 이마트와 SSG닷컴은 ‘농할’ 행사의 일환으로 신세계포인드 카드 회원에 한해 주요 채소 20% 할인혜택을 제공한다.

이마트 관계자는 “삼겹살데이를 맞아 파격적인 가격할인과 동시에, 고객들의 선호도를 고려한 다양한 상품을 마련했다”며 “앞으로도 저렴한 상품 및 마케팅을 바탕으로 고객 만족이라는 제1가치를 충족시켜 나갈 것”이라고 말했다.

