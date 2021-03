마제스티골프 로얄 시리즈 "비거리에 젊은 감각까지"

"신기술+감각적인 디자인."

마제스티골프의 엔트리모델 ‘로얄(MAJESTY Royale) 시리즈’다. 드라이버(사진)는 혁신적인 3D 웨이브 페이스(3D Wave Face)와 고강도 TP 카본 크라운(TP Carbon Crown)이 핵심이다. 높은 반발력으로 압도적인 비거리를 구현하고, 크라운 중량을 줄여 관성모멘트까지 최대치로 키웠다. 신축성 높은 신소재 Pyrofil MR70, #371 resin 장축 샤프트는 정확도를 높여준다.

아이언은 견고한 바디 구조와 얇고 강한 페이스가 돋보인다. 볼의 초속을 증가시킨다. 고밀도 텅스텐 2개는 토우와 힐로 분할 배치했고, 1.8배 늘린 익스텐디드 그루브를 가미했다. 골드 외에 젊은 감성의 블랙 헤드와 다크 네이비로 구성된 샤프트 버전을 추가했다. 드라이버를 사면 파우치, 아이언 구매 시 보스톤백을 준다. 렌탈 신청하면 무료 배송 및 픽업 서비스를 받을 수 있다.