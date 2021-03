[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경남도는 지난달 28일 오후 5시 이후 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 1명 발생했다고 1일 밝혔다.

신규 확진자는 하동군을 방문한 40대 한국인으로 수도권 확진자의 직장 동료로 확인됐다.

이로써 경남 코로나19 누적 확진자는 총 2140명이다.

2065명은 퇴원했고 66명이 입원 중이다.

누적 사망자는 총 9명이다.

영남취재본부 강샤론 기자 sharon79@asiae.co.kr