[신간안내] 'e스포츠 직업 설명서' 外

◆e스포츠 직업 설명서= e스포츠 산업에 종사하는 이들의 진심 어린 충고와 조언을 담은 가이드북. e스포츠 전문 기자가 업계를 취재하고 각 직업의 연봉·전망·준비법 등을 기록했다. e스포츠 분야에서 미래를 펼치고자 하는 사람들을 위한 가이드북.(남윤성·윤아름 지음/틈새책방)

◆강흥보의 ETF 투자특강= '대한민국 상장지수펀드(ETF) 1호 전도사'로 불려온 저자가 전하는 ETF 투자법. 이 책을 읽다보면 왜 ETF가 그토록 금융 선진국의 투자자들로부터 각광을 받았는지 알 수 있다. 저자는 많은 시간을 들여 개별 주식 종목과 시장에 대해 따져볼 수 없는 투자자라면 ETF 투자를 선택해야 한다고 강조한다.(강흥보 지음/한스미디어)

◆2030년 대한민국 부동산 투자 지형도가 바뀐다= 대한민국 부동산 투자 지형도에 직접적 영향을 미치는 인구·가구·가임여성인구·소멸인구지수·생산가능인구 등의 변화를 분석했다. 2025년부터 진행될 대한민국 부동산 시장의 양극화와 2030년부터 급변할 대한민국 부동산 투자 지형도에 대처할 수 있는 부동산 투자법과 투자지역들을 제시한다.(김종선·진변석·서영철 지음/팬덤북스)

◆돈이된다 부동산 대백과= 부린이(부동산+어린이)는 어떻게 집을 마련해야 할까. 저자는 20·30·40·50대로 나눠 내 집 마련 솔루션을 제시한다. 전·월세, 내집마련, 세금, 경매, 재개발·재건축 등 다양한 부동산 정보를 제공한다.(김병권 지음/진서원)

◆위기의 징조들= 2008년 금융위기 당시 총책임자였던 벤 버냉키 전(前) 미국 연방준비제도(Fed) 의장 등 저자가 세계 최악의 금융위기에 맞섰던 생생한 현장의 이야기를 한권에 담았다. 역사적으로 금융위기는 반복된다는 점에서 이 책은 미래에 다가올 위기에 대비하는 지침서가 될 것으로 보인다.(벤 버냉키 外 2인 지음/마경환 옮김/이레미디어)

최동현 기자 nell@asiae.co.kr