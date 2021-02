경북 영천경마공원 곧 착공 … 마사회, 3월부터 지장물 철거작업

영천시 금호읍·청통면 일대 44만평에 경마시설·문화레저공간

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 영천시 금호읍과 청통면 일대 들어설 '영천경마공원' 조성사업이 본격화된다.

28일 영천시에 따르면 한국마사회는 지난 25일 건설부장 등 실무팀을 현장에 보내, 가옥 등 지장물 철거를 위한 사전 조사를 벌였다. 지장물 철거작업은 상반기부터 추진된다.

공사 착공에 앞서 문화재 조사와 건축허가 등 본격적인 밑그림을 논의하기 위해 경상북도·영천시·한국마사회 3자 실무팀이 모여 3월 중 사업시행 협의를 개최할 예정이다.

최기문 시장은 "경마공원이 조기 착공될 수 있도록 모든 사전 절차를 신속하게 진행하는 데 전력을 쏟고 있다"며 "사업 추진 과정에 시민들의 불편함이 없도록 최선을 다하겠다"고 전했다.

한편, 지난 2018년 영천경마공원 설계에 들어갔던 한국마사회는 총사업비 3657억원을 들여 금호읍 성천리·대미리, 청통면 대평리 일대 145만여㎡(44만평)에 경마공원을 조성할 계획이다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr