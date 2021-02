타이거 우즈 트위터에 "후속 수술 성공적"

[아시아경제 이창환 기자] 자동차 사고로 크게 다친 '골프 황제' 타이거 우즈가 26일(현지시간) 트위터에 '후속 수술을 성공적으로 마쳤다'는 글을 올렸다.

우즈는 트위터에 "타이거가 시더스 사이나이 메디컬센터로 옮겼으며 오늘 아침 부상들에 대해 후속 수술을 받았다"며 "수술은 성공적이었고 그는 지금 회복 중이며 기분이 좋다"라고 돼 있다.

이어 "타이거와 그의 가족은 지난 며칠간 그들이 받은 훌륭한 지지와 메시지들에 대해 여러분 모두에게 감사를 표하기를 원한다"고 밝혔다.

현지 언론에 따르면 우즈는 지난 23일 오전 미 캘리포니아주 로스앤젤레스(LA)카운티에서 운전을 하다 자동차가 전복되는 사고로 다리와 발목 등에 큰 부상을 입었다.

수술을 받고 장기 재활이 필요한 상황이지만 우즈는 그린에 복귀하겠다는 의지가 결연한 것으로 알려졌다.

