문석진 서대문구청장, 광복회 '제1회 민족정기상' 수상

부상으로 받은 '대한민국 임시의정원 태극기' 모형 구청사에 게양

[아시아경제 박종일 기자] 서대문구(구청장 문석진)는 102주년 삼일절 앞둔 26일 오후 서대문구청사에 ‘대한민국 임시의정원 태극기’ 모형을 게양했다고 밝혔다.

이 태극기는 문석진 서대문구청장이 이날 오전 서울 여의도 광복회관에서 광복회로부터 ‘제1회 민족정기상’을 수상하며 부상으로 받은 것이다.

광복회는 ‘문 구청장이 2010년 7월부터 구청장으로 재임하면서 독립정신을 기리고 독립유공자 지원을 강화하며 자라나는 세대의 애국심을 높이는 데 기여한 공로를 인정해 수상자로 선정했다’고 밝혔다.

구체적 사업으로는 3.1운동 기념사업 추진, 서대문독립민주축제 개최, 독립유공자와 유가족을 위한 공공임대주택 나라사랑채 건립, 서대문형무소역사관 사적지 확대와 복원, 독립운동사 연구 지원 등을 들었다.

문석진 구청장은 수상 소감을 통해 “나라를 위해 헌신하신 선열들 덕분에 지금의 대한민국이 존재하는 것”이라며 “독립의 역사적 가치와 의미를 높이고 이를 다음 세대에 계속 이어갈 수 있도록 앞으로도 그분들의 역사를 기억하고 기념하는 일들을 꾸준히 해 나가겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr