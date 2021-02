[아시아경제(대전) 정일웅 기자] <임원 전보> ▲기획본부장 윤여철 ▲건설본부장 장봉희

<본부장급 전보> ▲안전본부장 이계승 ▲시설본부 자산운영단장 윤혁천 ▲해외사업본부장 성영석 ▲영남본부장 신형하 ▲충청본부장 박진현 ▲강원본부장 손병두

<처장급 전보> ▲안전본부 안전계획처장 윤영호 ▲기획본부 철도시설안전합동혁신단장 최영환 ▲기획본부 혁신성과처장 우현구 ▲기획본부 법무처장 차영경 ▲경영본부 경영노무처장 이재우 ▲건설본부 건설계획처장 유성기 ▲건설본부 광역민자철도처장 이종범 ▲건설본부 설계실 기준심사처장 이창현 ▲시설본부 자산운영단 재산용지처장 이현철 ▲인재개발연구원 인재양성처장 남희목 ▲영남본부 재산지원처장 구창서 ▲영남본부 동해북부사업단장 박창완 ▲호남본부 재산지원처장 조복형 ▲충청본부 재산지원처장 신성열 ▲강원본부 안전혁신처장 김태희(이상 3월 2일자)

