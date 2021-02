독일 라디오 진행자, BTS '코로나' 빗대 비난…방송사 '사과'

독일의 한 라디오방송 진행자가 그룹 방탄소년단(BTS)의 공연을 코로나19에 비유하면서 막말을 퍼부어 팬들로부터 비판을 받고 있다.

26일 현지언론 등에 따르면 독일 라디오방송인 '바이에른3'(bayern3)의 한 프로그램 진행자인 마티아스 마투쉬케는 전날 밤(한국시간) 방송에서 최근 BTS의 'MTV 언플러그드' 공연을 강하게 비난했다.

MTV 언플러그드는 미국 음악전문방송인 MTV의 라이브 프로그램으로 너바나, 밥 딜런, 오아시스 등 전설적인 뮤지션들이 이 무대에 올랐다.

BTS는 24일 방영된 MTV 언플러그드 무대에서 한국 가수로서는 최초로 공연했다. BTS는 밴드 콜드플레이(Coldplay)의 '픽스 유'(Fix You) 커버 무대를 선보였다.

마투쉬케는 BTS가 '픽스 유'의 커버 무대를 가진 것에 대해 "신성모독"이라고 비난했다. 그는 "불쾌한 이들은 북한으로 향후 20년간 휴가를 보내야 할 것"이라고 말했으며, 특히 BTS를 코로나바이러스에 비유하면서 "제기랄 코로나, (BTS에 대한) 백신이 나오는 데 희망적"이라고 비꼬았다.

그는 한국에 대해선 감정이 없다면서 "이 소년들이 한국 출신이라고 해서 나를 인종주의자라고 비난할 수 없다. 나는 한국 차를 가졌다"고 말했다.

이에 BTS 팬 등은 소셜미디어를 통해 마투쉬케의 발언을 인종차별이라고 비판하고 나섰다.

바이에른3 방송은 26일 홈페이지에 입장문을 내고 "의견 표현 시 과장된 방법으로 흥분해 단어 선택에서 과했다"면서 "BTS 팬들에게 상처를 줬다"고 해명했다.

다만 바이에른3은 "그가 어떤 의도도 없었다"면서 "단지 커버 버전에 대해 불쾌함을 표현하기를 원했을 뿐"이라고 설명했다. 이어 "많은 이들이 그의 발언을 아프게 받아들이는 것은 변하지 않는 사실로, 우리는 이에 대해 사과한다"고 전했다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr