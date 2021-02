[아시아경제 성기호 기자] NH농협은행이 공공금융부문 지준섭 부행장과 직원들이 경기 안양시 만안구에 위치한 안양소년원에서 ‘사랑의 우유 나눔 행사’를 실시했다고 26일 밝혔다.

농협은행은 법무부 범죄예방정책국 산하 전국의 11개 소년원 학교시설에 약 11개월간 5500만원 상당의 우유를 기증하기로 하고 안양소년원에서 기증식 행사를 열었다.

이는 코로나19로 인한 학교 우유급식 감소로 시름에 빠진 낙농가 농업인들을 돕고 보호기관 수용소년들의 건강도 증진시키기 위한 농협은행의 사회공헌활동의 일환이다.

이번 기증은 축산 관련 사회공헌단체인 나눔축산운동본부와 함께 이루어져 그 의미를 더했다.

지준섭 NH농협은행 부행장은“앞으로도 농협은행은 농업 발전과 공익을 위한 상생 나눔 활동을 지속적으로 펼치겠다”고 밝혔다.

