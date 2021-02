[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 조달청은 26일 서울 광복회관에서 광복회와 ‘일본인 명의 재산의 국유화 추진을 위한 업무협약’을 체결했다고 밝혔다. 협약으로 양 기관은 유기적 협력기반으로 친일재산 및 귀속·은닉재산 조사과정에서 발견된 일본인 명의 재산의 국유화를 추진하게 된다. 앞서 조달청은 일본인 명의 재산으로 의심되는 4만3000여 필지 중 5477필지를 국유화 하는 성과를 올렸다. 김정우 조달청장(왼쪽)과 광복회 김원웅 회장(오른쪽)이 협약서에 서명하고 있다. 조달청 제공

