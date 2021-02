“대선으로 주이소” 대한민국 주류대상 5년 연속 大賞 수상

대선주조, 17도 미만 부문 ‘대선소주’ 대상 수상

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산 향토 주류기업인 대선소주가 올해로 5번째 ‘대한민국 주류대상’ 대상을 수상했다.

대선주조(대표 조우현)는 26일 서울 웨스틴조선호텔 그랜드볼룸에서 열린 ‘2021 대한민국 주류대상’ 시상식에서 주력 제품 대선소주로 소주 17도 미만 부문 대상을 거머쥐었다.

대선주조는 2017년부터 5년 연속 ‘대한민국 주류대상’에서 한 해도 빠짐없이 대상을 수상하며 영광을 이었다.

대선주조가 2017년 1월 출시한 대선소주는 숙취에 효과있는 벌꿀을 첨가해 숙취는 낮추고 식물성 원료 토마틴을 넣어 풍미를 높인 것이 특징이다.

또 장기 숙성된 증류식 소주 원액을 최적 비율로 블렌딩해 깔끔하고 깊은 맛을 더했다. 무엇보다 대선주조 산하 연구진이 개발해 특허받은 ‘원적외선 숙성공법’으로 제조해 부드러운 목 넘김을 구현했다.

출시 초기부터 ‘숙취 없는 소주’로 입소문 나면서 소비자들 사이에 이목을 끌었던 대선소주는 출시 3년이 되지 않아 누적 판매 3억병을 돌파하며 저력을 뽐냈다.

대선소주는 지금까지 누적 판매 4억7000만병을 돌파하며 인기를 굳히고 있다.

대선주조 조우현 대표는 “창립 91주년을 맞이한 해에 5년 연속 대상 수상이라는 기쁜 소식을 접해 더욱 뜻깊고 영광스럽다”며 “품질 관리를 빈틈없이 하고 고객의 니즈를 반영해 끊임없는 연구와 제품개발을 하겠다”고 말했다.

