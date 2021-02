동신대, 교수학습지원 혁신우수사례 성과포럼 개최

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 동신대학교 교수학습센터는 지난 25일 대학 해인6관 2층 강의실에서 ‘2020 뉴노멀시대 교수학습지원 혁신우수사례 성과포럼’을 비대면 온라인으로 진행했다고 26일 밝혔다.

이날 행사에는 동신대 교수학습센터와 교수학습지원을 위한 정보 공유와 교육발전을 위해 상호협약을 체결한 동양대 교수학습지원센터, 목포가톨릭대 교수학습지원센터, 목포과학대 교수학습지원센터 관계자 등이 참여했다.

동신대 교육혁신원 혁신지원실장인 최찬헌 한의예과 교수의 기조강연을 시작으로 4개 대학 센터가 프로그램 우수사례를 소개하고 공유하는 시간을 가졌다.

또 4개 대학은 공동으로 정기회의를 열고 센터간 성과공유회도 연 1회 정기적으로 개최하기로 의견을 모았다.

임수진 동신대 교수학습센터장은 “각 대학의 교수학습 우수 프로그램들을 공유해 수업의 질 개선에 도움이 될 것으로 기대한다”고 말했다.

