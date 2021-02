타임스퀘어, 봄맞이 쇼핑 행사…다양한 신상품 프로모션

[아시아경제 임춘한 기자] 경방 타임스퀘어는 26일 봄맞이 쇼핑 행사를 진행한다고 밝혔다. 이번 행사에는 에잇세컨즈, ABC마트, 무인양품, 모던하우스 등 패션 및 라이프스타일 브랜드가 참여한다.

패션 브랜드 COS는 New Spring Collection을 발매하며 스포츠 브랜드 나이키는 오는 28일까지 10만 원 이상 구매 시 3월 한 달간 사용 가능한 1만 원 할인 쿠폰을 제공한다. 유니클로는 다음달 4일까지 봄 신상품 기간 한정 세일을 실시한다.

에잇세컨즈는 다음달 7일까지 봄맞이 쇼핑 찬스로 봄 신상품을 최대 50% 할인 판매하고, 미쏘는 다음달 말까지 7만 원 이상 구매하는 고객들에게 7천 원 할인 혜택을 제공한다. 스파오는 다음달 3일까지 지하 이벤트홀에서 특가 대전을 실시한다. ABC마트도 신상품을 10% 인하한 가격으로 판매한다.

무인양품은 다음달 4일까지 의류·가구를 기간 한정 특별 가격으로 구입할 수 있고, 모던하우스는 다음달 2일까지 알러지케어 스웰 침구와 충전재를 20% 낮춘 가격으로 선보인다.

경방 타임스퀘어 관계자는 “다가오는 봄을 준비하고 있을 고객들을 위해 봄맞이 쇼핑 행사를 진행하게 됐다”며 “다양한 봄 신상품 관련 프로모션을 만나보시길 바란다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr