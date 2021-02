[백신 접종 Q&A] 2차 접종 1~2주 후 항제 가장 활성화… 이상반응은 국가보상

백신 접종 후 '30·3·3 법칙' 명심

예진 필수… 임신부는 접종 제외

[아시아경제 이춘희 기자] 코로나19 백신 예방접종이 시작됐지만 아직 안전성과 효능 등에 대한 국민의 불안감이 크다. 개발된 지 1년도 되지 않은 백신인 만큼 일반적인 독감 백신 등보다 유의해야 할 사항도 많다. 백신 접종 과정에서 접종자가 유의해야 할 사항에 대해서 Q&A로 정리했다.

Q. 백신 예방접종 전에 무엇을 주의해야 하나.

A. 예방 접종 전 의사에게 예진을 반드시 받아야 한다. 이때 약품, 화장품, 음식 또는 다른 종류 백신 접종에서 알레르기 병력이 있는지 반드시 예진표에 자세히 기록하고 예진의사에게 설명해야 한다.

Q. 예방접종 후에 조심해야 할 것은.

A. 예방접종 후에는 ‘30·3·3 법칙’을 준수하면 된다. 이상발응 발생 관찰 및 조치를 위해 접종 완료 후 15~30분은 접종기관에 머물러 이상반응 발생 여부를 관찰해야 한다. 최소 15분을 관찰하되, 이전에 알레르기력이 있었다면 30분간 관찰을 해야 한다. 귀가 후에는 적어도 3시간 이상은 주의 깊게 관찰해야 하고, 이후에도 고열이 있거나 평소와 다른 신체증상이 나타나면 의사의 진료를 받는 게 필요하다. 접종 후 최소 3일간 접종 부위의 청결을 유지하며 관찰해야 한다.

Q. 어떤 이상반응이 일어날 수 있나.

A. 가장 주의해야 하는 이상반응은 아나필락시스다. 특정 물질에 대해 우리 몸의 면역기관이 지나치게 반응하는 중증 알레르기 반응으로 호흡곤란, 저혈압 등의 심각한 증상이 동반된다. 아나필락시스 발현 시 응급처치 후 응급의료기관으로 신속히 이송한다. 이 밖에 접종 부위에 통증 또는 부기, 발적 등의 국소반응이 나타나거나 발열, 피로감, 두통, 근육통 등의 전신증상이 나타날 수 있다. 이 같이 흔한 이상반응은 대부분 며칠 안에 증상이 사라진다. 다만 알레르기 또는 고열이 나타나는 경우 진료를 받아야 한다.

Q. 이상반응이 생겼다면 보상을 받을 수 있나.

A. 정부에서 ‘예방접종피해 국가보상제도’를 운영한다. 이상반응으로 인한 진료비의 본인부담금 전액과 간병비, 장애일시보상금, 사망일시보상금과 장제비 등이 지급된다. 사망 또는 중증장애의 경우 4억3740만원의 보상금이 지급된다.

Q. 면역 획득까지 얼마나 걸리나.

A. 일반적 백신은 접종 후 방어항체 형성까지 2주가량 걸린다. 코로나19 백신은 2차 접종 7~14일 후 항체가 가장 높은 것으로 보고됐다.

Q. 백신을 접종하면 마스크 착용과 거리두기를 안해도 되나.

A. 코로나19 예방접종을 했더라도 코로나19 유행이 종료되기 전까지는 마스크 착용과 사회적 거리두기 등 코로나19 감염 예방 수칙을 계속 준수해야 한다.

Q. 고혈압·당뇨 등 만성·기저질환이 있는 사람이나 임신부도 예방접종을 할 수 있나.

A. 만성·기저질환자는 우선접종 대상에 포함돼 있어 가급적 접종을 권고한다. 예방접종 전후로 관련해 복용하는 약물이 있다면 동일하게 복용해도 무관하다. 하지만 임신부는 아직 임상시험 결과가 충분치 않아 관련한 임상시험이 충분히 이뤄질 때까지 접종 대상에서 제외된다.

Q. 백신을 맞으면 장기적인 면역이 획득되나, 아니면 독감과 같이 매년 접종을 해야 하나.

A. 코로나19 백신이 개발된 지 얼마 되지 않은 만큼 백신의 면역 지속 기간 및 장기 면역원성에 대한 연구가 아직 충분치 않은 만큼 확답하기 어렵다. 추후 연구가 필요한 부분이다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr