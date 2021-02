한화손보, 자회사 '캐롯' 한화자산운용에 매각 무산

한화자산운용 모회사 한화생명 제재로

대주주 변경 승인 불가

[아시아경제 기하영 기자]한화손해보험이 자회사 캐롯손해보험 지분 전량을 한화자산운용에 넘기려던 계획이 무산됐다.

한화손해보험은 한화자산운용과 체결한 캐롯손해보험 주식처분계약을 해제하기로 25일 합의했다고 공시했다. 한화손해보험은 "계약 체결일로부터 8개월 이내에 대주주 변경 승인을 포함한 거래 종결이 사실상 어려워짐에 따라 당사자 간 합의로 계약을 해제했다"고 밝혔다.

앞서 지난해 9월 한화손보는 캐롯손해보험 지분 68% 전량을 한화자산운용에 처분하는 계약을 체결했다.

한화손보 관계자는 "한화자산운용은 모회사 한화생명이 지난해 금융당국으로부터 기관경고를 받아 당분간 캐롯손해보험 대주주가 될 수 없는 상황이어서 계약을 해제했다"고 설명했다.

캐롯손보는 한화손보, SK텔레콤, 현대자동차, 알토스벤처스가 합작 설립한 디지털 손보사로 2019년 10월 출범했다. SK텔레콤과 알토스벤처스가 각각 지분 9%대를, 현대자동차가 4%대를 보유하고 있다.

