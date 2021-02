동서대, 2020년도 대학일자리센터사업 우수 대학 선정

2019년 사업 운영대학 선정 후 ‘I'M READY’ 진로·취창업 지원시스템 운영

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 동서대학교(총장 장제국)가 대학일자리센터사업 성과 2020년 평가에서 최고등급인 ‘우수대학’에 선정됐다. 사업 평가는 고용노동부에서 주최하고 한국고용정보원이 주관한다.

동서대 대학일자리센터는 2019년 대학일자리센터사업 운영대학으로 선정된 후 I’M READY라는 진로·취창업 지원시스템을 기반으로 원스톱 교육지원시스템을 운영하는 데 다양한 노력을 해왔다.

지역 유관기관과 기업체와의 긴밀한 산학교류를 통해 일 경험 체험 확대와 산학연계 프로젝트를 운영하는 등 청년고용정책 활성화와 방안을 마련하는 데 힘써왔다.

코로나19라는 국가재난 상황 속에서 기존 대면방식의 진로취업 컨설팅과 교과·비교과 프로그램을 비대면 방식으로 전환하거나 블렌디드 방식을 적용해 실제 대면 교육과 차이 없는 내실 있는 교육 콘텐츠를 재학생 및 지역 청년들에게 제공했다.

온라인 원격강의실과 화상 컨설팅실 등 인프라 구축에도 많은 투자를 했다.

큰 혜택을 받은 재학생과 지역청년들에게 높은 만족도를 받았으며, 2020년도 대학일자리센터사업 평가에서 최고등급인 ‘우수대학’에 선정되는 결실을 얻었다.

송강영 대학일자리센터장은 “우리대학 대학일자리센터만의 단계적이고 체계적인 교육시스템인 I’M READY 시스템을 더욱 내실화해 지역 청년들의 일자리 미스매치와 구직난을 해소하는 데 도움이 되도록 힘을 쏟겠다”고 말했다.

