웰크론, 매출 1237억…‘사상 최대 실적’

지난해 별도기준 매출액 1237억, 영업이익 177억

전년대비 매출액영업이익 각각 20.8%, 156.8% 증가

[아시아경제 김희윤 기자] 웰크론이 지난해 코로나19 여파 속 사상 최대 실적을 기록했다.

웰크론은 25일 지난해 별도기준 실적 집계 결과 매출액이 전년대비 20.8% 늘어난 1237억원이라고 밝혔다.

영업이익은 156.8% 증가한 177억으로 집계됐다. 매출액과 영업이익 모두 사상 최대 실적을 기록했다. 당기순이익은 112억원으로 적자에서 흑자로 전환했다.

웰크론 리빙부문은 지난해 코로나19 영향에 따른 오프라인 유통채널 감소에도 불구하고 2019년 수준의 실적을 올렸다. 특히 마스크용 MB필터와 방탄판 등 산업재부문 실적 증가로 사상 최대 매출을 실현했다. 이에 웰크론은 2년 연속 별도기준 매출 1000억원을 돌파했다.

특히 웰크론은 지난해 급증한 마스크용 MB필터 수요에 맞춰 공장을 증설했고 이를 통해 MB필터 분야에서 전년대비 2배 이상 매출이 늘어났다고 설명했다. 아울러 방산 분야에서 복합소재센터 확장 이전을 통한 생산량 증대, 방탄판 수주 확대 등으로 사상 최대 실적을 견인했다고 덧붙였다.

웰크론 관계자는 “지난해 코로나19 장기화로 인한 경기 침체에도 불구하고, 공격적인 투자와 신사업 영업 확대를 통해 기록적인 실적을 올렸다”며 “올해에도 리빙부문과 산업재 부문 균형 있는 성장을 통해 안정적인 경영 활동을 이어갈 계획이다”라고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr