티웨이항공, 작년 영업손 1743억원…전년의 9배

[아시아경제 황윤주 기자] 티웨이항공 티웨이항공 091810 | 코스피 증권정보 현재가 2,900 전일대비 155 등락률 +5.65% 거래량 2,038,858 전일가 2,745 2021.02.25 15:30 장마감 관련기사 티웨이항공, 유기견 후원 휴대폰 케이스 선봬티웨이항공, 클럽하우스로 '랜선' 해외여행"여객 수요 회복 요원…항공시장 재편에 주목해야" close 이 지난해 창사 이후 역대 최대 적자를 기록했다. 제주항공, 진에어를 포함해 국내 주요 저비용항공사(LCC) 3사 모두 코로나19 여파로 지난해 적자 폭이 대폭 늘었다.

티웨이항공 티웨이항공 091810 | 코스피 증권정보 현재가 2,900 전일대비 155 등락률 +5.65% 거래량 2,038,858 전일가 2,745 2021.02.25 15:30 장마감 관련기사 티웨이항공, 유기견 후원 휴대폰 케이스 선봬티웨이항공, 클럽하우스로 '랜선' 해외여행"여객 수요 회복 요원…항공시장 재편에 주목해야" close 은 연결재무제표 기준 지난해 영업손실이 1743억원으로 전년(192억원)과 비교해 손실이 805.9% 늘었다고 25일 공시했다.

지난해 매출은 2692억원으로 전년(8104억원)보다 66.8% 줄었다. 당기 순손실은 1378억원으로 전년(432억원)보다 219.1% 늘었다.

티웨이항공 티웨이항공 091810 | 코스피 증권정보 현재가 2,900 전일대비 155 등락률 +5.65% 거래량 2,038,858 전일가 2,745 2021.02.25 15:30 장마감 관련기사 티웨이항공, 유기견 후원 휴대폰 케이스 선봬티웨이항공, 클럽하우스로 '랜선' 해외여행"여객 수요 회복 요원…항공시장 재편에 주목해야" close 은 지난해 1월 기준 국제선 47개, 국내선 8개 노선을 운항했지만, 올해 1월 기준 국제선 7개, 국내선 6개 노선만 운항하고 있다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr