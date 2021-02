염태영 수원시장 "코로나 백신 가족·동료위해 맞아 달라"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 염태영 수원시장이 "가족과 동료를 위해 코로나19 백신을 꼭 맞아 달라"고 당부했다.

염 시장은 25일 비대면ㆍ대면 방식으로 진행된 '3월 중 확대간부회의'에서 "시민들이 막연한 두려움 때문에 백신접종을 거부하지 않도록 해야 한다"며 "예방접종에 대해 시민들이 궁금해할 만한 사항을 적극적으로 알려 불안감을 해소해 달라"고 주문했다.

이어 "수원시 예방접종추진단 지역협의체와 긴밀한 소통을 바탕으로 원활하게 예방접종을 추진하길 바란다"며 "시민들의 예방접종에 차질이 없도록 모두가 힘을 모아 달라"고 덧붙였다.

수원시는 지난 달 '예방접종 추진단'을 구성해 가동하고 있다. 조청식 제1부시장을 단장으로 하는 추진단은 시민들이 신속하고 안전하게 코로나19 백신을 접종할 수 있도록 준비ㆍ지원하는 역할을 하고 있다.

지역협의체는 수원시 의약 단체ㆍ기관장 등으로 이뤄진 '굿모닝 메디포럼' 회원, 경찰서ㆍ소방서 관계자, 자원봉사센터ㆍ민간봉사단체 관계자, 4개 구 보건소장 등으로 구성된다.

