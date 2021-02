장성군 ‘모바일 헬스케어사업’ 대상자 모집

[장성=아시아경제 호남취재본부 조한규 기자] 전남 장성군(군수 유두석)은 내달 26일까지 ‘모바일 헬스케어사업’에 참여할 대상자를 모집한다고 25일 밝혔다.

이 사업은 건강위험요인이 있는 만 19세 이상 군민을 대상으로 모바일 앱(app)을 통해 맞춤형 건강 상담을 제공하는 사업이다.

또 스마트폰과 연동되는 손목밴드형 활동량계를 무상으로 지원하며 건강실천 목표를 달성한 참여자에게는 모바일 상품권 등 인센티브도 제공한다.

모집인원은 총 80명으로 선착순 모집하며 사업 참여기간은 총 6개월이다.

참여를 희망하면 보건소에 방문해 혈액, 혈압, 체질량 검사와 상담 등을 받으면 된다.

단, 혈압, 당뇨, 고지혈증 등으로 병원 진단을 받았거나 약물을 복용하고 있는 주민은 사업에 참여할 수 없다.

군은 검사 결과를 바탕으로 사업 참여 여부를 결정해 개별 통보한다.

보건소 관계자는 “코로나19로 지친 몸과 마음의 건강을 회복할 수 있는 좋은 계기가 됐으면 한다”며 “많은 참여와 관심을 부탁드린다”고 말했다.

호남취재본부 조한규 기자 chg6001@asiae.co.kr