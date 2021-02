'강원랜드 카지노 절도' 페루男 1년 만에 송환‥ 경찰, 구속영장 신청 예정

도주범 1명 추적 중

[아시아경제 라영철 기자] 강원랜드 카지노에서 현금 보관함을 훔쳐 외국으로 달아났던 일당 3명 중 1명이 국내로 송환된다.

25일 강원 정선경찰서는 "특수 절도 혐의로 붙잡혀 송환 결정이 미뤄져 스페인에 구금돼 있던 페루 국적 남성 A(44) 씨를 오는 26일 국내로 송환할 예정"이라고 밝혔다.

경찰에 따르면 A 씨는 지난해 2월 7일 공범 2명과 함께 범행 후 인천국제공항에서 태국으로 출국했다가 인터폴과 공조해 추적한 경찰에 의해 같은 해 2월 12일 스페인에서 공범 B(31. 여) 씨와 함께 붙잡혔다.

B 씨는 지난달 22일 국내로 송환돼 구속된 상태다. 나머지 홍콩 국적 공범 1명(37)은 태국에서 캄보디아로 차량을 이용해 도주한 것으로 보고 계속 추적 중이다.

이들이 훔친 현금 보관함 안에는 현금 2400여 만 원이 들어 있는 것으로 조사됐다.

A 씨 등은 특수 절도 혐의로 적색 수배를 받아 왔으며, 함께 붙잡힌 A 씨와 B 씨는 연인 관계로 전해졌다.

경찰은 A 씨에 대해 구속영장을 신청할 방침이다.

