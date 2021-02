▶오도식씨 별세, 김상문(국토교통부 대변인)씨 빙부상 = 24일 별세. 곡성장례식장 3호. 발인 26일 시간미정. 장지 전남 곡성읍 읍내리 선영

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.