[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주 광산경찰서(서장 김광남)는 관내 시내버스 업체를 대상으로 안전교육을 실시했다고 24일 밝혔다.

지난 2년간 사업용 운수차량의 사망사고는 감소하고 있지만 부상자 발생건수는 증가하고 있는 추세다.

또 최근 광주광역시 북구에서 사업용 운수차량(시내버스)의 보행자 충격으로 인한 교통사고 사망자가 발생함에 따라 이번 교육이 추진됐다.

이번 교육과 함께 교통법규 준수 당부 경찰서장 서한문도 전달했다.

