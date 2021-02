함평군, 초·중학교 무상 우유 급식 확대 공급

2억 원 투입해 3월부터 학교 무상 우유 급식

[함평=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 함평군은 오는 3월부터 관내 초등학생과 중학생 모두에게 무상 우유 급식 지원사업을 한다고 24일 밝혔다.

이번 사업을 위해 사업비 2억 원이 투입되며 군은 학교 우유 무상 급식을 통해 성장기 학생들에게 필수 영양소를 공급 건강 유지와 체력 증진을 항상 할 방침이다.

군은 지난해부터 국민 기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족 등 기본 지원 대상자에 더해 모든 초등학생까지 무상 우유 급식을 확대 시행했다.

올해는 국비와 지방비 지원사업 외에 군비 6천만 원을 추가로 증액해 관내 중학생 300여 명이 추가로 무상 우유 급식 혜택을 받을 수 있게 됐다.

오호석 축수산과장은 “무상 우유 급식 확대를 통해 성장기 학생들에게 필수 영양소를 공급하고 낙농산업의 안정적인 발전에도 이바지하겠다”며 “학생들의 영양 불균형이 발생하지 않도록 교육기관과도 긴밀한 협조체계를 구축하겠다”고 말했다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr