전국에서 가장 먼저 '봄'을 알리는…순천시 매곡동 탐매마을

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전국에서 가장 먼저 홍매화가 피는 곳으로 유명한 순천시 매곡동은 ‘탐매마을’에 홍매화가 활짝 개화했다고 24일 밝혔다.

매곡동은 조선 중기 학자인 배숙(1516~1589)이 이곳에 홍매를 심고 초당을 지어 그 이름을 ‘매곡당’이라 부른 데서 유래했다.

탐매마을은 지난 2005년부터 매곡동 주민자치위원회가 ‘홍매골 홍매화 가꾸기 사업’을 시작해 지역주민들 스스로가 마을을 브랜드화해 더 큰 자랑거리다.

탐매마을 희망센터 뒤쪽은 ‘탐매정원’으로 하얀색 계단에 그려진 홍매화의 유혹에 빠지고 좀 더 오르면 매화 조형물과 매실 벽화가 예쁘게 그려진 공원이 나온다.

조형물과 벽화는 탐매마을 찾는 많은 탐방객의 촬영 명소로 인증사진 필수 코스 중 한 곳이며 탐매희망센터 1층은 작은 카페를 운영하고 있어 공원 관람 후 커피 한 잔의 여유도 함께 즐길 수 있다.

탐매마을은 홍매화가 피는 2~3월이 방문 적격기지만 특이하게도 매화가 피지 않는 계절에도 볼 수 있는 사계절 내내 지지 않는 매화가 계단, 담장, 우편함, 문패 등 곳곳에 피어 있어 발길을 사로잡는다.

코로나19의 여파로 인해 많은 사람들로 북적이는 관광지가 걱정이라면 한적한 골목길을 거닐며 즐기는 감성여행 '매곡동 탐매마을' 방문을 추천한다.

매곡동의 홍매화가 궁금하다면 포털사이트나 네비게이션에 ‘탐매희망센터’를 검색해 쉽게 찾아올 수 있다.

