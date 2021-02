[아시아경제 박지환 기자] 유한양행 유한양행 000100 | 코스피 증권정보 현재가 61,600 전일대비 900 등락률 -1.44% 거래량 339,424 전일가 62,500 2021.02.24 15:30 장마감 관련기사 유한양행, 지난해 영업익 843억...전년비 572% ↑1兆클럽 늘었는데도 시원찮은 바이오株K바이오 잇따른 기술수출…兆단위 '잭팟' close 은 24일 보통주 한주당 400원, 종류주 한주당 410원의 현금배당을 결정했다고 공시했다.

이번 배당의 총액은 249억원 규모이다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr