올해 공공부문 ‘안전관리 등급제’ 출범 … 안전보건공단, ‘심사’ 지원 착수

공공기관이 선도적 예방적 안전관리 시스템 구축



공공부문 안전관리체계 정착 위해 올해 첫 시행

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 안전보건공단(이사장 박두용)은 공공기관에 대해 ‘안전관리 등급제’ 시행을 위한 지원을 본격화한다.

공단은 23일 공공기관 안전관리등급 심사단 착수회의에 심사 보조기관으로 참석해 안전관리등급제 시행 지원에 나섰다.

심사단 회의에는 정부위원으로 기재부 2차관(단장), 노동부·국토부·과기정통부 실국장이 참석했고, 민간위원으로 산업계·학계·연구원 등 안전전문가 30명이 참여했다.

안전보건공단은 국토안전관리원, 국가연구안전관리본부 등과 심사보조 기관으로 참석했다.

기획재정부가 주관한 이번 회의에선 안전관리등급제 심사단과 안전보건공단 등 심사 보조기관이 함께해 ‘2021년 안전관리등급제 시행계획’과 ‘심사편람’을 확정했다.

공단은 심사 보조기관으로서 심사 대상기관의 위험요소별 안전 평가와 안전관리등급제 심사단의 서면심사, 현장검증 시 지원업무 등을 수행한다.

‘공공기관 안전관리등급제’는 공공기관이 선도적으로 예방적 안전관리 시스템을 구축하고 공공부문의 안전관리체계를 정착시키기 위해 올해 처음 시행하는 제도이다.

공공기관의 안전역량, 안전수준, 안전성과와 가치를 심사해 안전관리 등급을 부여한다.

올해 심사대상으로 지정된 공공기관은 총 98개소로, 작업장·건설현장·시설물·연구시설 등 위험요소를 보유한 안전관리 중점기관 61개곳과 연구기관 37곳 등이다.

심사대상 공공기관에 대해 사고발생의 상대적 위험도에 따라 Yellow(보통) 그룹 65개, Red(높음) 그룹 33개로 이원화해 심사가 진행될 계획이다.

심사 결과에 따라 기관별 안전관리등급(5단계)은 6월 말 공개 예정이다. 공단은 하위 등급(Cap2~Cap1)을 받은 기관의 안전조직 관리자와 직원, 경영진이 받아야 하는 안전교육 프로그램을 개발 중이다.

안전보건공단 관계자는 “공공기관의 안전관리 실태를 종합적으로 진단하고 개선하는 새 제도를 시행하는 점에서 의의가 있다”며, “공공기관 안전관리등급제를 통해 공공기관의 적극적 안전수준 향상과 안전문화 정착을 지원하고 중대재해를 줄이는 데도 기여할 것으로 기대한다”고 말했다.

