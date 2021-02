[아시아경제 박지환 기자] 쌍용차 쌍용차 003620 | 코스피 증권정보 현재가 2,770 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,770 2021.02.24 00:00 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-19일일부 협력사 공급 거부로 늦어지는 쌍용차 '회생'"이번달 딱 3일 일했는데…" 쌍용차 평택공장 사흘 더 생산중단 close 는 25~26일 평택공장의 생산을 중단한다고 24일 공시했다.

협력사와 납품 협상을 추진해 다음달 2일 생산을 재개한다는 계획이다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr