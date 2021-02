[아시아경제 박지환 기자] 현대건설은 24일 보통주당 600원, 종류주당 650원의 현금배당을 결정했다고 공시했다.

이번 배당의 총액은 668억7800만원 규모이다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr