애플, 두번째 매장 여의도 오픈 "1회당 1인, 先예약 필수"

[아시아경제 차민영 기자] 한국 시장 공략을 가속화하는 애플이 코로나19를 뚫고 두 번째 오프라인 매장을 여의도에 선보인다.

애플은 오는 26일 오전 10시 '애플스토어 여의도점'을 개점한다고 24일 밝혔다. 이는 지난 2018년 1월 첫 매장인 가로수길점 오픈 이후 3년여만이다.

다음달 16일까지는 교육 할인 프로모션으로 구매자가 학생일 경우 맥북과 아이패드 구입 시 에어팟을 증정한다. 또한 애플케어 서비스 플러스를 20% 할인해주고 액세서리도 할인 판매한다.

애플 여의도점에서는 '투데이 엣 애플' 세션도 열리며 예약제로 운영된다.

특히 오픈 첫날에는 손님이 몰릴 것을 대비해 방문을 시간 예약제로 운영한다. 예약은 양도가 불가능하며 1회 1명 입장 가능하다. 매장 내 손님 수도 제한돼 대기가 발생할 수 있다.

애플스토어 내 모든 직원과 손님은 입장할 때 코로나19 예방을 위해 마스크 착용과 체온 확인, 사회적 거리두기 등 방역 수칙들을 준수해야 한다.

한편, 애플스토어 1호점인 가로수길점은 2018년 개점 이후 수백만명 이상의 고객이 방문해 전세계 애플스토어 중 가장 인기있는 지점 중 하나로 자리매김했다.

