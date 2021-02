오비맥주 카스, 백종원과 함께 ‘삼맥슈퍼’ 유튜브 영상 공개

[아시아경제 이승진 기자] 오비맥주의 대표 브랜드 카스가 백종원 더본코리아 대표와 이태리 출신 스타 셰프 파브리와 함께 카스의 매력을 소개하는 콘텐츠 ‘삼맥슈퍼’를 26일 카스 공식 유튜브 채널을 통해 공개한다.

총 2편의 영상으로 제작된 이번 콘텐츠는 카스와 삼겹살의 궁합을 소비자들에게 소개하기 위해 제작됐다. 첫 에피소드 ‘파브리 한돈기’편은 파브리가 청주만의 특색 있는 간장 삼겹살을 맛보고 비법 레시피를 얻고자 좌충우돌하는 모습을 담았다.

두 번째 에피소드 ‘그게 다가 아니여’편에서는 백 대표가 슈퍼마켓 앞 평상에 앉아 파브리와 개그우먼 심진화에게 미나리, 새우젓 등의 다양한 식재료를 곁들여 삼겹살을 더욱 맛있게 즐기는 법을 보여준다. 이어 백 대표는 맥주를 요청하며 삼겹살의 느끼함을 잡아주는 카스만의 매력을 소비자들에게 자연스럽게 전달한다.

오비맥주 카스 브랜드 관계자는 “소비자들에게 더 즐겁고 유익한 ‘삼삼데이’ 경험을 제공하고자 백종원 대표와 이번 영상 시리즈를 선보인다”며 “소비자들이 대한민국 대표맥주 카스와 함께 더 맛있게 삼겹살을 즐기길 바란다”고 말했다.

