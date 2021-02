헬로네이처, 친환경 생활용품 기획전…총 100여종 소개

[아시아경제 임춘한 기자] 헬로네이처는 다음달 9일까지 친환경 생활용품을 한 데 모은 ‘세상을 바꾸는 그린 아이템 기획전’을 진행한다고 24일 밝혔다.

이번 기획전에서는 일상 속에서 플라스틱 사용량을 최소화할 수 있도록 총 100여 종의 친환경 생활용품들을 선보인다. 스테인리스 접이식 빨대, 생분해성 소재 휴대폰 케이스, 100% 천연식물 수세미 등 기존 인기 친환경 용품들을 포함해 내구성, 디자인 등 꼼꼼한 선별 과정을 거친 신상품들로 구성됐다.

헬로네이처는 업계 최초로 재사용 보냉가방에 상품을 담아 배송하는 ‘더그린배송’ 서비스를 도입해 불필요한 포장재 사용량을 줄였고, 재생지 안에 물과 전분 등 자연 성분으로 만든 아이스팩을 도입해 재활용을 용이하게 돕고 있다.

헬로네이처 관계자는 “누구나 쉽게 환경 보호를 실천할 수 있도록 생활 속에서 사용빈도가 높은 상품들을 중심으로 이번 친환경 생활용품 기획전을 구성했다”며 “앞으로도 다양한 카테고리에서 경쟁력 있는 친환경 상품들을 발굴해 업계 친환경 소비문화 조성에 앞장설 것”이라고 말했다.

