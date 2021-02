성북구, 2022년도 대입 준비 위한 학년별 맞춤형 설명회 개최

3월24일 '2022 온라인 대입전형의 이해 설명회' 개최...3월16일/23일/30일 온라인 고1, 2 학부모 대입 가이드 개최...2월26일부터 성북구청 홈페이지에서 접수

[아시아경제 박종일 기자] 성북구(구청장 이승로)가 서울시교육청 산하 교육정책연구전문기관인 서울시교육청교육연구정보원과의 진학 및 진로 업무협약 체결로 진로·대학진학지도 정보지원 및 교육발전을 위한 지식을 공유하는 차원에서 학부모와 수험생들에게 학년별 맞춤형 2022 입시 지원전략을 소개한다.

성북구청은 다가올 3월 고3을 위한 ‘2022 대입전형의 이해’ 및 고1, 2를 위한 ‘고1, 2 학부모 대입 가이드(3강)’를 온라인으로 진행, 코로나19에 따른 입시공백을 최소화하고 지역내 학부모 및 수험생의 접근성을 높이는 데 기여한다.

강의를 수강하려는 구민은 성북구청 홈페이지 온라인 강좌 신청 혹은 모집강좌 게시판을 참고, 26일 오전 10시부터 신청하면 된다.

고3 대상 ‘2022 대입전형의 이해’를 신청한 학부모 및 수험생은 3월24일 오후 6시30분부터 8시30분까지 사전 신청자에 한해 발송될 강의 링크에 들어가 수강하게 된다.

본격적으로 대입을 준비해야 할 고등학교 3학년을 위한 위 설명회는 현재 영동고 교사로 재직 중이신 윤상형 강사가 학부모 및 수험생을 대상으로 진행, 2022학년도 입시 방향성과 대입전형의 특징 등의 정보를 제공한다.

마찬가지로 고1, 2를 위한 ‘고1, 2 학부모 대입 가이드(3강)’은 3월16일, 23일, 30일 오후 6시30분부터 8시30분까지 사전 신청자에 한해 발송될 강의 링크에 들어가 수강하면 된다.

실질적인 입시 준비에 들어가야 하지만 기초적인 내용 파악부터 어려움을 겪고 있을 고 1, 2학년 학생들과 학부모들을 대상으로 진행될 학부모 특강은 ‘고1, 2 학부모 대입 가이드’라는 주제로 총 3강으로 진행된다.

1강에서는 서울고 교사로 재직 중인 김선욱 강사가 ‘고1, 2 자녀 진학 지도 기초’를, 2강에서는 면목고 교사로 재직 중인 이재영 강사가 ‘2023~24 대입 변화와 대비’를, 3강에서는 동대부여고 교사로 재직 중인 김용진 강사가 ‘전략적 과목 선택법’을 제시하며 심층적으로 정보를 제공한다.

대입 전형이 매우 다양해 학생 개개인에게 맞는 전형을 찾기가 쉽지 않고, 고비용의 사설 입시상담 업체를 이용함으로 인해 생기는 부담으로 교육의 격차가 심화되는 현실에서 성북구청의 노력은 공교육 경쟁력을 강화하고 사교육비를 경감시켜 학생 및 학부모에게 많은 도움이 되고 있다.

성북청소년미래지원센터 관계자는 "2022학년도 입시에서 달라진 수능과 대입 전형에 대비하여 맞춤형 입시전략을 세우는 것이 중요하다"며 관심 있는 학부모와 학생들의 많은 참여를 바란다고 전했다.

