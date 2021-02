송파구립 문화예술·체육단체 신규 단원 모집

합창부터 리듬체조까지…다양한 문화활동으로 지친 구민에게 활력 제공

[아시아경제 박종일 기자] 송파구(구청장 박성수)는 다양한 문화 활동을 통해 코로나19로 지친 구민들의 마음을 위로할 구립 문화예술·체육단체 신규단원을 모집한다.

올해는 구립 문화예술 ·체육단체 10개 중 총 6개 단체가 신규단원을 모집한다. ▲실버합창단 ▲교향악단 ▲청소년교향악단 ▲소년소녀합창단 ▲리듬체조단 ▲태권도시범단이다.

실버합창단과 소년소녀합창단은 지역 내 활동은 물론 다른 지역과 친선을 도모하는 교류활동을 통해 다양한 음악 활동 경험을 할 수 있다. 교향악단과 청소년교향악단은 문화소외계층을 위한 사회기여 활동, 해외 초청공연 참석 등 기회가 주어진다.

리듬체조단과 태권도시범단은 청소년기 체육 활동을 통해 자신감과 성취감을 느끼고, 문화를 통한 나눔의 가치를 접할 수 있다.

특히, 신규단원의 경우 연 1회 이상 롯데콘서트홀, 구민회관 등 지역내 대규모 무대에서 공연할 기회와 함께 석촌호수 벚꽃축제, 한성백제문화제 등 송파구 대표 행사에 참여할 기회를 얻을 수 있다. 매주 정기연습 및 각종 지자체, 국제 문화교류 행사 참가 시 활동비도 지원받는다.

모집기한은 오는 3월19일 오후 6시까지다.

단체별 응시자격, 모집분야 및 전형, 일정이 다르므로 구청 홈페이지 공시공고에서 6개 단체별 모집정보를 반드시 확인하고 신청해야 한다.

구는 추후 코로나19 상황을 살펴 대면연습 재개와 더불어 정기연주회, 교류 공연 및 대회 참여, 구 주관 행사 시 지역 문화 홍보 대사의 역할을 할 수 있도록 할 예정이다.

문의사항은 송파구청 문화체육과로 하면 된다.

박성수 송파구청장은 “문화예술·체육단체의 결원을 보충해 각 단체별 기능을 보완, 나아가 코로나19 장기화로 침체돼 구민들과 지역 문화예술 ·체육계가 회복될 수 있도록 돕겠다”고 전했다.

