최종문 차관 "위안부 재발 방지 필요, 현·미래세대 교훈 배워야"

[아시아경제 유인호 기자] 최종문 외교부 제2차관은 24일 “일본군 위안부 문제는 보편적 인권의 문제로 재발 방지가 필요하다”고 밝혔다.

최 차관은 24일(현지시간) 화상으로 열린 제46차 유엔 인권위원회 고위급회기에서 기조연설을 통해 “분쟁속 성폭력 문제 해결이 시급한 사안중 하나로 피해자와 생존자들을 기억해야 한다”며 이같이 말했다.

최 차관은 “일본군 위안부 피해자의 고통스러운 경험으로부터 현재·미래 세대가 귀중한 교훈을 배워야 한다”며 “우리 정부가 생존자 중심 접근을 통해 위안부 피해자들의 존엄과 명예 회복 노력을 지속할 것”이라고 강조했다.

최 차관은 북한 인권 문제에 대해서도 국제사회 협력 필요성을 주장했다.

최 차관은 “우리 정부가 북한 인권 상황에 대한 깊은 관심과 우려를 가지고 국제사회와의 협력하에 북한 주민의 실질적 인권 증진을 위해 노력하고 있다”며“북한의 인도적 상황 악화에 대해서도 우려를 표명하는 동시에 이에 대한 관심이 지속되야 할 것”이라고 말했다.

그러면서 “가장 시급한 인도적·인권 문제 중 하나인 이산가족 문제 해결을 위한 우리의 지속적인 요청에 북한이 호응해주기를 바란다”고 덧붙였다.

최 차관은 코로나19로 인한 경제·사회적 불평등과 증오·차별 등의 문제에 대해서도 언급했다.

최 차관은 “전세계적으로 인권과 민주적 원칙에 기반한 코로나19 대응과 이후 시대에 대한 대비가 필요할 것”이라며“코로나19 백신과 치료제에 대한 공평한 접근과 함께 다자주의적 접근에 대한 우리 정부의 지지를 재확인한다”고 말했다.

최 차관은 “유엔총회를 계기로 문재인 대통령의 제안으로 지난해 12월 출범한 ‘동북아 방역 협력체 구상’에 대한 모든 관련국들의 참여를 희망한다”며“코로나19 상황속에서 디지털 기술의 장단점을 강조했다.

이어 그는 오는 6월 제47차 인권이사회에 상정될 우리나라 주도 ‘신기술과 인권’ 결의안에 대한 각국의 지지와 관심을 당부했다.

아울러 최 차관은 최근 미얀마 정세에 대해 깊은 우려를 표명했다.

그는 “작년 11월 총선에서 표명된 민주주의에 대한 미얀마 국민들의 열망을 존중한다”며 “합법적이고 민주적인 절차에 따라 평화적인 방식으로 문제가 해결되기를 기대한다”고 말했다.

유인호 기자 sinryu007@asiae.co.kr