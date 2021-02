[포토] 삼일절 앞두고 공개된 국내 가장 오래된 '데니 태극기'

23일 서울 용산구 국립중앙박물관 상설전시실 대한제국실에 국내에서 가장 오래된 태극기인 '데니 태극기'(등록문화재 제382호)'가 전시돼 있다. 제102주년 3·1절을 앞두고 다음달 8일까지 전시되는 '데니 태극기'는 고종이 자신의 외교고문을 지낸 미국인 데니에게 1890년에 하사한 것이다./김현민 기자 kimhyun81@

