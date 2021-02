경찰청 찾은 김진욱 공수처장, "순수한 예방…경찰과 협조적 관계 돼야"

[아시아경제 이관주 기자] 23일 경찰청을 찾은 김진욱 고위공직자범죄수사처(공수처) 처장이 경찰과의 '협조적' 관계가 돼야 한다는 입장을 밝혔다.

김 처장은 이날 오후 김창룡 경찰청장 예방에 앞서 기자들과 만나 "(경찰과 공수처 관계는) 업무 협조하는 관계가 돼야 한다고 생각한다"며 "일부 수사 대상으로 경무관이 들어가 있는데, 수사기관과의 협조가 돼야 하는 게 맞다"고 밝혔다.

김 처장의 이번 방문은 공교롭게도 경찰 수사를 받는 상황에서 이뤄져 주목을 받았다. 이에 대해 김 처장은 "설 전에 약속을 정했는데 일정을 늦추기도 애매하고 늦출 사정으로는 보이지 않는다"며 "첫 예방 자리니까 덕담하고 인사하는 자리로 알고 있다"고 말했다.

그는 또 자신이 고발당한 사건과 관련해 "그런 얘기는 (경찰청장에게) 하지 않을 것"이라며 "뭐라고 말씀드릴 입장이 아니다"고 했다.

김 청장은 전날 기자간담회에서 김 처장의 방문에 대해 "순수한 예방"이라며 "제가 수사에 직접 지휘를 할 수 없게 제한돼 있으니 기관 협조 차원의 면담이 되도록 할 계획"이라고 밝힌 바 있다.

앞서 시민단체 투기자본감시센터는 '주식거래 의혹'이 있다며 김 처장을 대검찰청에 고발했으나, 새 검찰청법에 따른 검사의 수사 개시 범죄에 해당하지 않아 서울 종로경찰서로 이관됐다가 결국 서울경찰청이 맡게 됐다.

윤영대 투기자본감시센터 대표는 이날 경찰청 앞에서 "피고발인 신분인 김 처장이 자신의 조사를 맡은 수사기관의 수장을 만나는 것은 '위계에 의한 공무집행 방해'와 다를 바 없다"고 시위를 하기도 했다.

