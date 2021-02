윤앵랑 함평군의회 부의장, 민주평화통일자문회의 유공 자문위원 의장 표창 수상

[함평=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 윤앵랑 함평군의회 부의장은 지난 22일 민주평화통일자문회의 의장 표창을 받았다고 23일 밝혔다.

민주평화통일자문회의 의장 표창은 민주평통 자문위원 중 평화통일 기반조성에 공헌하고 국가와 지역사회 발전에 헌신한 사람에게 수여하는 상이다.

윤앵랑 부의장은 투철한 국가관과 확고한 사명감으로 통일기반 조성과 주민 통일 공감대 형성에 이바지한 공로로 수상의 영예를 안았다.

이날 수상식은 코로나19 상황을 고려해 목포 신안비치호텔 비발디 홀에서 최소한의 인원만 참석한 가운데 한상원 전남지역회의 부의장이 전수했다.

윤앵랑 부의장은 “앞으로도 우리 모두가 바라는 평화통일을 이룰 수 있도록 한반도 평화와 번영에 대한 공감대 형성을 위해 노력하고, 코로나로 군민 모두가 어려움을 겪고 계신 상황에서 군민 여러분께 힘이 될 수 있도록 적극적인 의정활동에 매진하겠다”고 수상 소감을 밝혔다.

한편, 민주평화통일자문회의는 헌법기관으로 민주적 평화통일정책의 수립 및 추진에 관해 대통령에게 건의하고 자문에 응하는 대통령 직속 기관이며 의장은 대통령이다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr