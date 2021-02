산청 동의보감촌 가는 길 ‘선형개량사업’ 착공

국지도 60호선 금서 특리~화계리 3.2㎞ 구간



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청군은 4월 국지도 60호선 금서면 특리~화계리 3.2㎞ 구간의 선형개량사업에 착공한다고 23일 밝혔다.

군에 따르면 이 길은 노후화와 함께 굴곡과 경사가 심하고 협소해 사고 위험이 상존, 지역주민들의 대표적인 숙원사업으로 손꼽혔다.

2013년 산청세계전통의약엑스포 개최 이후부터는 연간 20만명의 관광객이 찾는 동의보감촌으로 향하는 주요 길목 가운데 하나로 확장과 선형개량의 필요성이 지속해서 제기돼 왔다.

해당 사업에는 총 229억원의 사업비가 투입된다. 3.2㎞ 구간의 도로를 직선화하는 한편 화계리 인근에 189m 길이의 금서 터널을 만드는 것이 주요 사업 내용이다.

군은 지난 2019년 실시설계용역을 실시한 데 이어 2020년에는 사업발주와 행정절차를 진행했다.

올해 초부터는 편입 물건에 대한 보상을 추진, 오는 4월부터 본격적인 공사에 착수해 2023년 연말께 공사를 마무리할 계획이다.

군 관계자는 “이번 도로 개선사업이 완료되면 오랜 시간 불편을 겪어 왔던 지역주민들의 교통 편의가 크게 향상되는 것은 물론 교통사고도 예방할 수 있을 것”이라며 “특히 동의보감촌을 찾는 관광객의 접근성을 높여 관광객 유치에 따른 지역경제 활성화에도 이바지할 것으로 기대된다”고 밝혔다.

한편 군에 따르면 오는 2024년까지 지역을 지나는 국도 5개 노선의 확장·개량 사업에 모두 3705억원의 사업비가 투입된다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr