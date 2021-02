광주시의회, 신양파크호텔 부지 공유화 결단 ‘환영’

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시의회가 지난 22일 신양파크호텔 부지내 공동주택개발 사업 추진계획을 철회하고 부지를 매입하여 시민들에게 돌려주겠다고 한 광주시의 결단을 적극 환영했다.

광주시의회는 23일 입장문을 통해 “신양파크호텔 공동주택개발 사업 철회는 난개발보다는 환경을 보존하고, 지속가능한 광주를 만들라는 광주시민의 준엄한 명령이며, 국립공원인 무등산 자락에 공동주택단지가 들어설 뻔 했던 안일한 대응에 대한 광주시민의 경종이다”고 밝혔다.

이어 “지역사회의 갈등과 논란을 대화와 소통을 통해 시의회와 시민사회단체를 비롯한 행정, 전문가 등으로 구성된 민·관·정·학협의회를 구성해 해결의 실마리를 찾을 수 있게 돼 참으로 다행스럽다”면서 “더 이상의 무등산 난개발을 막고 광주다움을 지키기 위한 선택이란 점에서 그 의미가 더욱 크다”고 덧붙였다.

또 “무등산은 광주시민의 과거와 현재를 담고 미래를 열어갈 광주시민의 소중한 삶이자 역사”라며 “‘어머니의 산’ 무등산은 이제 온전히 시민의 품으로 돌려주고, 미래세대에게 물려줘야 할 선물이 돼야 한다”고 강조했다.

그러면서 “광주시의회는 앞으로도 무등산 일대에 우후죽순 생길 난개발 시도에 대해 더 이상 묵과하지 않을 것이며, 도시 공공성을 위한 지속 가능한 정책대안도 함께 마련해 나갈 것”이라고 말했다.

