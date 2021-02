[아시아경제 온라인이슈팀] 배우 한예슬이 시크한 매력을 선보였다.

23일 '얼루어 코리아'는 한예슬과 함께한 화보를 공개했다.

화보 속 한예슬은 블랙 톤의 미니드레스 의상을 입고 다양한 포즈를 취하며 카메라를 응시하고 있다. 이번 화보와 함께 진행된 한예슬의 인터뷰는 얼루어 코리아 3월호에서 확인할 수 있다.

한편, 한예슬은 최근 한 슈즈 브랜드 뮤즈로 발탁되어 활발한 활동 중이다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr