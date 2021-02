[아시아경제 지연진 기자] 수소전기차용 공기압축기 제조사 뉴로스 뉴로스 126870 | 코스닥 증권정보 현재가 4,845 전일대비 45 등락률 +0.94% 거래량 8,959,522 전일가 4,800 2021.02.23 11:14 장중(20분지연) 관련기사 뉴로스, 주가 4625원.. 전일대비 -3.65%[e공시 눈에 띄네]코스닥-22일 [특징주]뉴로스, 2023년까지 현대차 넥쏘향 공기압축기 단독 공급 전망에 강세 close 는 지난 22일 한국거래소의 조회공시 요구와 관련 2021년 1월11일 주요사항보고서를 통해 제3자배정 유상증자 결정 공시를 했다"며 "유상증자 계약 내용은 문제없이 진행되고 있으며 중국 투자자는 납입일에 송금하기 위한 심사를 진행하고 있다. 현재 중국 상무부의 ODI 승인절차를 진행 중"이라고 답변했다.

이 회사는 "송금관련 심사지연에 따른 납입일 연장에 대한 사항은 아직 확정된 사항은 없으며 승인절차가 지연될 경우 납입일이 변경될수 있다"고 덧붙였다.

뉴로스는 전날 유상증자 대금이 지연될수 있는 것으로 알려지면서 하한가로 거래를 마쳤다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr