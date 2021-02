최태원 SK그룹 회장과 박용만 대한상공회의소 회장이 23일 서울 중구 대한상의에서 열린 서울상의 의원총회에서 기념촬영을 하고 있다. 이날 서울상의 회장으로 선출된 최 회장은 오는 24일 대한상의 전체 의총을 거쳐 본격적인 대한상의 회장 임기를 시작한다. 최 회장이 총수인 SK그룹은 삼성, 현대차에 이은 재계서열 4위로, 대한상의 회장에 4대 그룹 총수가 오르는 것은 이번이 처음이다. /문호남 기자 munonam@

