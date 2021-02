어린이 놀이 시설 포함 2189개소 대상

[아시아경제 라영철 기자] 어린이들의 야외 활동이 늘어나는 새 학기를 맞아 강원도가 어린이 보호 구역과 놀이 시설 안전 관리실태 감찰을 2월 말까지 벌인다.

23일 도에 따르면 강원도 내 주요 어린이 보호 구역 774곳과 주택 단지, 어린이집, 도시공원을 포함한 어린이 놀이 시설 2189개소 등이 감찰 대상이다.

중점 감찰 내용은 어린이 보호 구역 분야 지정관리·점검계획 수립과 보호 구역 내 불법 주·정차 단속 및 부적정 노면 주차장 관리실태 등이다.

이와 함께 어린이 놀이 시설 분야 정기 점검과 보험 가입 여부, 중대사고 보고 이행 여부, 안전한 보행 환경 조성을 위한 예방 위주의 감찰도 한다.

강원=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr