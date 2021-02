[아시아경제 오현길 기자] 푸본현대생명은 음성텍스트변환과 텍스트 분석 솔루션을 도입했다고 23일 밝혔다.

음성텍스트변환 및 텍스트 분석 솔루션은 전화를 이용한 보험통신판매와 콜센터 고객상담에 최적화된 음성인식 기술로, 통화 내역을 문자로 변환하는 기능과 고객과 상담 과정에서 발생되는 중요한 내용과 키워드 분석이 가능하다.

특히 주요설명의무 이행 여부 및 금칙어 탐지 기능을 적용, 불완전판매를 사전에 예방한다. 또 보험판매 스크립트 분석 및 빅데이터 기반을 통해 영업 효율성을 개선할 수 있다.

푸본현대생명 관계자는 "고객 서비스 개선과 영업효율 향상을 위해 음성텍스트변환 및 텍스트 분석 솔루션을 도입했다"며 "디지털화를 통한 영업프로세스 고도화로 고객 중심의 서비스를 지속적으로 개선하겠다"고 말했다.

