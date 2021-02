경기도, 상습 체납자 가택수색 등 현장활동 강화한다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 상습체납자에 대한 가택수색 등 현장활동을 대폭 강화한다.

경기도는 올 상반기 동안 납부 능력이 충분하다고 판단되지만 세금을 내지 않는 1000만원 이상 고액ㆍ상습 체납자를 대상으로 가택수색 등 현장 징수활동을 강화하기로 했다고 23일 밝혔다.

도는 이번 가택수색 등을 통해 압류한 물품을 9월 중 공매를 통해 처분할 계획이다.

도는 가택수색을 통해 고액 수표 발행 후 집에 보관ㆍ은닉하는 행위, 고급 수입차를 운행하며 세금 납부를 미루는 행위 등을 집중 조사한다.

또 부동산을 가족에게 증여한 행위, 체납에 따른 압류를 회피하기 위해 고의로 부동산 상속을 포기하고 현금 거래를 하는 행위 등도 조사 대상이다.

9월 공매는 코로나19 상황을 고려해 온라인 전자 공매와 오프라인 공매를 병행한다.

김민경 도 조세정의과장은 "고급 수입차를 탄다거나, 납부능력이 충분하면서도 재산을 빼돌리는 등 악의적 체납자를 중심으로 가택수색과 압류가 진행될 예정"이라며 "성실 납세 풍토 조성과 공정과세 실현을 위해 더욱 노력하겠다"고 설명했다.

경기도는 지난해 10월 실시한 전국 최초 비대면 온라인 전자 공매를 통해 총 4억6000만원의 체납액을 징수했다. 온라인 전자 공매에는 500건의 압류물품이 출품됐으며 436건이 낙찰되고 41건은 공매 직전 체납액을 자진 납부했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr